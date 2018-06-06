الأخضر في ألمانيا استعدادا لآخر مبارياته الودية قبل كأس العالم
يستعد المنتخب الوطني لخوض آخر مبارياته الودية قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي يواجه فيها المنتخب الألماني الجمعة المقبلة، حيث تغادر بعثة الأخضر إلى مدينة كولونيا الألمانية، مساء اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بعد أن أجرى المنتخب الوطني الأول تمرينه على ملاعب التدريب بمدينة ” بادراجاز ” السويسرية، مساء أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يجري حصة تدريبية أخرى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم – بتوقيت سويسرا – على نفس الملاعب.
فهد[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 32 دقيقة
بالتوفيق للاخضر
فيصل[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 32 دقيقة
ان شاء الله تتركون علامة بكاس العالم