دراسة: الحمل المتقارب قد يصيب طفلك بالتوحد

واشنطن(صدى):

حذّرت دراسة أمريكية حديثة صدرت من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا من الحمل المتقارب.

وقال الباحثون إن الحمل المتقارب لمدة أقل من سنتين يزيد من خطر إنجاب طفل مصاب بالتوحّد، بنسبة 50%.

وأشار الباحثون إلى أن الحمل خلال مدّة تقل عن سنتين بعد الولادة، يزيد من خطر إصابة الطفل بمشاكل صحّية أخرى مثل الإعاقة الذهنية، فرط الحركة.

وكشفت نتائج الدراسة عن السبب، حيث رجّح العلماء أن إصابة المولود بهذه الأمراض قد تكون بسبب نقص حمض الفوليك من جسم الأم، وهو المسؤول عن وقاية الجنين من أمراض الجهاز العصبي، ويقلل نسبة خطر تشوّهات الأجنّة.

ونصح الأطبّاء القائمون على الدراسة الأمهات بأن يحرصن على أن يكون الفرق بين الحمل والآخر من سنتين حتى خمس سنوات، لضمان اكتمال الجهاز العصبي للطفل، وتقليل خطر إصابته بالتوحد.