الكشف عن المخالفات المرورية التي تستدعي إيقاف النساء بـ ” رعاية الفتيات “
كشفت النيابة العامة عن المخالفات المرورية، التي تستوجب إحالة النساء لمؤسسة رعاية الفتيات؛ لحين استكمال تجهيز المقار المناسب لتوقيفهن.
وفي هذا السياق، أوضحت النيابة العامة أن هذه المخالفات تشمل حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير: ” المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي أو التفحيط ” .
كذلك قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يومًا، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.
أما في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، فإن الإدارة المختصّة
تطلب من المحكمة المختصّة، النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا.
وكان مجلس الوزراء قرر أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية، تتوجب الإيقاف بمؤسسة رعاية الفتيات.
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توقيف النساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية بمؤسسة رعاية الفتيات
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3820 ] نشر منذ 1 ساعة
نفس الاجرءات المطبقه على الرجال
الاختلاف في مكان التوقيف فقط
العدل حلو
فهد[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو هذا هو العدل
نهى[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 46 دقيقة
ان شاء الله موفقين يا سيدات المملكة وتصيرون من غير مخالفات
الجوهرة[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 44 دقيقة
نساء المملكة ملتزمات النتيجة راح تكون ما غلط حدا 👌😉
qlq[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 31 دقيقة
كويس
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5492 ] نشر منذ 31 دقيقة
😉😊☺️ احنا نبيض الوجه دايم …. لاتشيلو همنا …
المهم انتو خليكم في حالكم يالرجال وانتبهو لنفسكم وسيبو الباقي علينا 👍🏻😁
رااايق[ عدد التعليقات: 4854 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يوفق الجميع بالخير* ويبعد المخالفات عنا وعنهن ** !!!
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بس النينجا اللي بالصورة عجييييبة ** هههههههههههههههه
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ذكرتني بـ ساسوكي *** هع هع هههههههههههههههه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 21 دقيقة
اما الكلام ابشر بولد..
اقول نصكم مافلحن ولا افلحن فيما خلقن له خلوا عنكن الامور الاخرى..,😋
لاتنسون الاخلاف سيدة الموقف..😂
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5492 ] نشر منذ 21 دقيقة
يوووووه …. ساسوكي 🤭😭😢 قددديييييمممممم
سعودية[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 دقائق
يعني أنتم اللي فالحين !!
خلنا ساكتين بس ..