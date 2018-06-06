الكشف عن المخالفات المرورية التي تستدعي إيقاف النساء بـ ” رعاية الفتيات “

نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة عن المخالفات المرورية، التي تستوجب إحالة النساء لمؤسسة رعاية الفتيات؛ لحين استكمال تجهيز المقار المناسب لتوقيفهن.

وفي هذا السياق، أوضحت النيابة العامة أن هذه المخالفات تشمل حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير: ” المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي أو التفحيط ” .

كذلك قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يومًا، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

أما في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، فإن الإدارة المختصّة

تطلب من المحكمة المختصّة، النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية، تتوجب الإيقاف بمؤسسة رعاية الفتيات.

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