بالفيديو.. لحظة قتل أسد جبل لقط والتهامه أمام منزل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لأسد جبل يشن هجوما على قط ويقتله أمام باب منزل بولاية فلوريدا الأمريكية .
وظهر الأسد في الفيديو وهو يتفرس القط الصغير، ويمسكه بمخالبه وفكيه ويقتله قبل أن يغادر المكان حاملا القط في فمه.
يٌشار إلى أنه تم نشر الفيديو في شهر يناير الماضي ليكون بمثابة تحذير لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يعيشون في المنطقة، خاصة أنها معروفة بهجمات القطط البرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48057 ] نشر منذ 2 ساعتين
قط كبير يفترس قطاً صغير ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 7 دقائق
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