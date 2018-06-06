  • الأربعاء 6

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. قبل حلول عيد الفطر.. بدء إجراءات إطلاق سراح سجناء الديون بجازان

قبل حلول عيد الفطر.. بدء إجراءات إطلاق سراح سجناء الديون بجازان

قبل حلول عيد الفطر.. بدء إجراءات إطلاق سراح سجناء الديون بجازان
تركي السالم(صدى):

بعد ساعات من انتهاء فعاليات حملة ” تفريج كربة ” بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحضور نائب أمير منطقة جازان، شرعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بجازان، في إجراءات إطلاق سراج سجناء الديون، ضمانًا لسرعة عودتهم لأسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون منطقة جازان، حيث بدأت ” تراحم ” في مراجعة وتدقيق بيانات الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين، والموقوفين على خلفية مطالبات مالية بسيطة ومتوسطة بالسجن العام بمدينة جازان، والسجون الفرعية بمحافظتي ضمد والدرب ، وتحرير الشيكات اللازمة للدائنين.

ومن جانبه، أوضح علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة ” تراحم ” ، أن الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين تضم 40 من نزلاء الحقوق الخاصة، والتي تبلغ مديونية كل منهم أقل من خمسين ألف ريال.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *