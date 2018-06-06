قبل حلول عيد الفطر.. بدء إجراءات إطلاق سراح سجناء الديون بجازان

تركي السالم(صدى):

بعد ساعات من انتهاء فعاليات حملة ” تفريج كربة ” بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحضور نائب أمير منطقة جازان، شرعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بجازان، في إجراءات إطلاق سراج سجناء الديون، ضمانًا لسرعة عودتهم لأسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون منطقة جازان، حيث بدأت ” تراحم ” في مراجعة وتدقيق بيانات الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين، والموقوفين على خلفية مطالبات مالية بسيطة ومتوسطة بالسجن العام بمدينة جازان، والسجون الفرعية بمحافظتي ضمد والدرب ، وتحرير الشيكات اللازمة للدائنين.

ومن جانبه، أوضح علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة ” تراحم ” ، أن الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين تضم 40 من نزلاء الحقوق الخاصة، والتي تبلغ مديونية كل منهم أقل من خمسين ألف ريال.