شركة ” ديافرم ” تعلن عن وظائف شاغرة بأكثر من 25 مدينة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ديافرم ” Diaverum ” عن توفر وظائف شاغرة لخريجي كليات ومعاهد التمريض والصيدلة، من حملة الدبلوم أو البكالوريوس في أكثر من 25 مدينة.

وأوضحت الشركة ” القنفذة، النماص، الطائف، سكاكا، الأحساء، أبو عريش، أبها، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، خميس مشيط، جدة، حائل، الدمام، عنيزة، حفر الباطن، نجران، ينبع، العمران، نمرة، الدوادمي، بريدة، بلجرشي، بيش، الرس، الخبر ” .

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بالتقديم من خلال اختيار الوظيفة، وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:هنا