الأرصاد: الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة عالميا.. وتوقعات بالمزيد

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تسجيل محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أعلى درجة حرارة في العالم، اليوم الأربعاء، وذلك بـ 48.4 درجة مئوية في الظل.

حيث أوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الناطق الرسمي لها أكد ذلك، قائلة: ” الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عالميًا حتى الآن بـ 48.4 درجة مئوية في الظل.

فيما بيّنت الهيئة، أن هناك توقعات باحتمالية وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية على المناطق الشرقية بالمملكة، خلال فصل الصيف.