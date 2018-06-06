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” الحصيني ” يكشف عن أول أيام عيد الفطر

” الحصيني ” يكشف عن أول أيام عيد الفطر
عادل الحربي (صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والمناخ، عن عدد أيام شهر رمضان؛ ليحسم الجدل حول عدد أيام شهر رمضان.

وفي هذا السياق، قال ” الحصيني ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحسابات الفلكية تقول أن شهر رمضان لعام 39 هجري سيكون ناقصًا 29 يومًا ” .

مضيفًا: ” وعيد الفطر الجمعة ورؤية الهلال ممكنة؛ بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48057 ] نشر منذ 35 دقيقة

ماشاء الله ,,

,, فسّر الماءَ بعد الجهد باالماءِ ,,

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