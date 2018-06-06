” الحصيني ” يكشف عن أول أيام عيد الفطر
كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والمناخ، عن عدد أيام شهر رمضان؛ ليحسم الجدل حول عدد أيام شهر رمضان.
وفي هذا السياق، قال ” الحصيني ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحسابات الفلكية تقول أن شهر رمضان لعام 39 هجري سيكون ناقصًا 29 يومًا ” .
مضيفًا: ” وعيد الفطر الجمعة ورؤية الهلال ممكنة؛ بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48057 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماشاء الله ,,
,, فسّر الماءَ بعد الجهد باالماءِ ,,