” الحصيني ” يكشف عن أول أيام عيد الفطر

عادل الحربي (صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والمناخ، عن عدد أيام شهر رمضان؛ ليحسم الجدل حول عدد أيام شهر رمضان.

وفي هذا السياق، قال ” الحصيني ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحسابات الفلكية تقول أن شهر رمضان لعام 39 هجري سيكون ناقصًا 29 يومًا ” .

مضيفًا: ” وعيد الفطر الجمعة ورؤية الهلال ممكنة؛ بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك ” .