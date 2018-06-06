المعارضة القطرية تحذر من مغبة الإنجرار خلف محاولات تلميع بن جاسم

طلال الضوي(صدى):

حذر ائتلاف المعارضة القطرية اليوم الأربعاء، الشعب القطري من الإنجرار خلف ما تقوم به الأجهزة الإعلامية التابعة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق من تلميع لشخصه، وأنه هو المنقذ والأنسب لدولة قطر.

وقالت المعارضة : ” نحذر الشعب القطري الحبيب من مغبة الإنجرار خلف ما تقوم به الأجهزة الاعلامية التابعة لحمد بن جاسم من تلميع لشخصه وأنه هو المنقذ والأنسب لدولة قطر، ومطالباتنا هي بأن يرحل هذا النظام وفلوله ونبحث عن الأجدر والاحق من ابناء الاسرة الحاكمة ليقودو قطر إلى بر الأمان ” .

ويواصل حمد بن جاسم ، في الآونة الأخيرة الظهور بين الحين والآخر عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” لمواصلة مسلسل المظلومية الذي تبنته قطر منذ إعلان المقاطعة العربية، في محاولة منه للظهور على الساحة من جديد.

وفي سياق آخر ، أوضحت المعارضة أنه هناك اجتماع بين افراد اسرة آل ثاني ” المقربين ” ،من دائرة الحكم ، مشيرة إلى أن محور الحديث دار عن البحث عن مخرج من هذه الازمة التي مضى عليها عام من دون إيجاد الحلول وخسائر تلو الخسائر.

وأشارت إلى أنه حدث خلاف بين المجتمعين و أشخاص من أسرة آل ثاني بسبب عدم دعوتهم للاجتماع .

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