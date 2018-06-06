لأول مرة.. 6 فتيات سعوديات في افتتاح مونديال روسيا 2018

عادل الحربي (صدى):

في حدث استثنائي ، اختيرت 6 فتيات سعوديات بين 13 و17 سنة لرفع علم المملكة في افتتاح كأس العالم في مسيرة المتتخب السعودي، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأتيحت الفرصة للفتيات الستة ،في أن يمثلن القيم التي يتحلى بها شباب المملكة ، وطموح لعب دور حيوي في التغييرات التي تحدث في المملكة، ليكن ملهمات لزملائهن الآخريات للسير على خطاهن، وتؤكد نجاحاتهن على أن الشباب السعودي له فرصة لإحداث تغيير مذهل في مستقبل المملكة، من خلال دعم العائلة والمجتمع، وقوة الاندماج وتكافؤ الفرص.

ويخوض الأخضر المباراة الافتتاحية في المونديال أمام أصحاب الضيافة المنتخب الروسي، وذلك بعد أن تم انتقاء الفتيات الستة ضمن حملة برنامج حاملات العلم من ” كوكا كولا ” الشركة الراعية لبطولة كاس العالم ” فيفا “.