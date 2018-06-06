خريجات جامعيات يعملن على بسطة للأطعمة يوجهن رسالة للفتيات

علي القحطاني (صدى):

انطلقت 3 فتيات سعوديات في مجال العمل الحر ،لبيع الأطعمة والمشروبات بحثاً عن تحقيق الذات، وزيادة دخلهن خاصة في شهر رمضان ،الذي يعتبر موسم لإبراز مواهب هواة الطبخ والبيع والشراء في مختلف المجالات.

تخرجت الفتيات الثلاث في تخصصات جامعية مختلفة، منها: أحياء وتمريض وتقنية IT، وأوضحن أن هذه المشاركة تعد هي الأولى بالنسبة لهن في البيع والشراء وذلك بعد أن وجدن وقت فراغ كبير بعد انتهاء العام الدراسي بالجامعة.

وتشرف والدة الثلاث فتيات على عمليات البيع والشراء، حيث وجدن في هذه الأيام حراكاً اقتصادياً مميزاً وأجواء رمضانية، ويبيعن البطاطس المهروسة ،وورق العنب ،والقهوة العربية وحلا السينابون، الذي يعد من أكثر الحلويات طلباً في الفترة الحالية.

ووجهن رسالة للفتيات لدعوتهن إلى كسر حاجز الخجل للعمل واستغلال المواسم الذهبية، وأكدن أن العمل في رمضان يعتبر فرصة للكثير لإبراز المواهب ،واكتساب الخبرات.

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