بالفيديو..أول تعليق لسامي الجابر بعد التعاقد مع جيسوس

ماجد محمد(صدى):

علق سامي الجابر رئيس نادي الهلال بعد التعاقد رسميًا مع البرتغالي جورجي جيسوس، لقيادة الأزرق الموسم المقبل، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي دعم صفقة جيسوس.

وقال الجابر في مقطع فيديو : ” كل الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ على دعمه السخي للهلال وكافة الأندية ،لم يكن سيحصل ذلك لولا الدعم، له كل الشكر والتقدير من أعضاء مجلس الإدارة وكافة جماهير الهلال ” .

وأضاف : ” الهلال يستحق منا الكثير لنكمل معاً مسيرة المجد والزعامة، والقادم أجمل بإذن الله ” .

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