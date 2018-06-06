بالصور : فريق الشهيد يتوج بكأس بطولة نادي الحي بأضم

حامد العمري(صدى):

برعاية كريمة من سعادة محافظ محافظة أضم الأستاذ / ناصر بن محمد حجابوبحضور كلا من سعادة رئيس بلدية أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي ، وسعادة مدير مكتب التعليم الأستاذ / نور بن مسعود المالكي ، وسعادة رئيس مركز شرطة أضم الرائد / بدر المجنوني ، وبإشراف ومتابعة من قائد نادي الحي بمدرسة ابن كثير الأستاذ / راشد سداح الحساني اختتمت دورة نادي الحي الرمضانية لعام ١٤٣٩ والتي كانت بمشاركة ١٦ فريقا ، ويعد ذلك كأكبر دورة رمضانية في تاريخ المحافظة .

وقد جمع النهائي بين فريقي الشهيد والنسيم ، واستطاع فريق الشهيد الظفر بكأس البطولة ، وذلك إثر تغلبه على نادي النسيم بنتيجة ٠/١ وحصل على كأس البطولة وشيك ب ٣٠٠٠ ريال من سعادة محافظ أضم.

وقد حصد الحاج أحمد من فريق مرعة جائزة أفضل لاعب، فيما حصد لقب الهداف اللاعب هيمو من فريق الشهيد ، ونال الحارس عبدالله الذبياني من الفريق ذاته جائزة أفضل حارس ، فيما حاز فريق مرعة على الفريق المثالي .

من جهته أكد قائد نادي الحي : راشد الحساني أن الهدف من إقامة البطولة هو خلق جو تنافسي جميل بين شباب المحافظة، وفرصة لقضاء أوقاتهم في النادي والاستفادة من منشآته التي وفرتها حكومتنا لشباب هذا الوطن الغالي، مبديا سعادته بهذا النجاح الذي حققته البطولة ، كما أسدى شكره للفرق التي لعبت بروح رياضية تنافسية عالية ،

وللجماهير الحاضرة طيلة أيام البطولة ، وأكد أهميتها ، وأنها شريكة في إنجاح البطولة.