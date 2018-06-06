تفاصيل جديدة.. تورط 20 شخصا في قتل ” أم بدر ” التي افتدت ولدها بروحها بنجران

علي القحطاني (صدى):

بعد مرور شهر من العمل والتحقيق حول قضية مقتل ” أم بدر ” وابنها على يد أحد مروجي المخدرات بنجران، أظهرت التحقيقات تورط 20 شخصا في الواقعة تستروا على الجاني، الذي كان مطلوبا للأمن قبل الحادثة.

وأوضحت مصادر أنه تم تشكيل فريق عمل من أعضاء النيابة العامة وكتاب الضبط، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، خاصة البحث الجنائي، حيث تم استدعاء الجاني وبدأ التحقيق معه.

و أظهرت نتائج التحقيق وجود أشخاص آخرين على علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقضية، وعندها تم استدعاء 60 متهما من عدة جهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتسترين على الجاني الذي كان ملاحقا من قبل الجهات الأمنية، وعدد من الأحداث صغار السن.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وطلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المتهم، كما طلب التعزير بالسجن والجلد على المتهمين العشرين كل بحسب مسؤوليته وجرمه، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنجران قبل إجازة عيد الفطر، بحسب الوطن.

يذكر أن الجاني أرجع دوافعه لارتكاب الجريمة إلى الانتقام من رب الأسرة زوج أم بدر، بسبب البلاغات التي تقدم بها إلى رجال الأمن ضده، وأقر بأنه لاحق الضحية بدر في أكثر من مرة.