” النقل ” تعلن عن قرب الانتهاء من ” الطريق الأعجوبة ” بين المملكة وسلطنة عمان

عادل الحربي (صدى):

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن قرب الانتهاء من مشروع تنفيذ طريق بطحاء / شيبة / أم الزمول ،المنفذ الحدودي المؤدي لسلطنة عُمان، وفتحه أمام حركة السير الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية المهمة بالمنطقة ، حيث يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مباشرةً بطول إجمالي يبلغ 564 كم وبتكلفة تجاوزت مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بالكامل وفتحها أمام حركة السير بطول 329 كم ضمن عدد من مشاريع التنفيذ.

وبين المهندس الغامدي أنه جارٍ العمل بالمرحلة الأخيرة من المشروع بطول (235) كم الذي سيصل لمنفذ أم الزمول الحدودي مع سلطنة عمان ، مشيراً إلى أن العمل بالمشروع يسير بوتيرة عالية لسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع 99 %، منوهاً عن أن العمل جار بجميع عناصر المشروع بالتوازي من أعمال إسفلت و وسائل سلامة ، كما تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة للجزء المزدوج عند المنفذ بطول (30) .

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