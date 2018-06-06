صور مذهلة.. لفهدين جائعين يطاردان ظبي بطريقة وحشية

متابعات(صدى):

رصدت المصورة بريدجينا بارنادر مشهدا مثيرا لفهدين جائعين يحاولان صيد ظبي صغير ، في متنزه كالاهاري ترانس فرونتير .

وأظهرت الصور التي نشرتها المصورة ، الفهدين وهما يطاردان الظبي لسد جوعهما، حيث أدرك الأخير أنه محاط بالفهود وحاول الركض، إذ تصل سرعته القصوى إلى 70 ميلا في الساعة.

لكن الفهود استولت على فريستها في 20 ثانية فقط، والتهمتها في النهاية.

وعلقت بريدجينا على الصور، إن الصبر والمثابرة في الحرارة الشديدة آتيا بثمارهما وحصلت على لحظات خالدة ستتذكرها مدى الحياة.