خلال العشر الأواخر..أمير مكة يوجه بتوزيع 250 ألف وجبة سحور يوميًا للزوار والمعتمرين

نايف السالم(صدى):

تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بمشاركة 57 جهة بتوزيع أكثر من 250 ألف وجبة سحور يوميًا على ضيوف الرحمن.

ذلك على أن يتم توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام ،والساحات المحيطة به، ومحطات انتظار الحافلات نظرًا لضيق الوقت بين صلاتي التهجد والفجر بهدف التسهيل عليهم، وتوفير سُبل الراحة لهم.