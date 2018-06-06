 6 حيل لحماية المنازل من السرقة

عادل الحربي (صدى):

كشف خبراء أمنيين عن عدد من التدابير الكافية لحماية المنازل من السرقة أو تخفيف آثارها، وتأمين الممتلكات، وذلك في حال ترك المنزل لفترة طويلة.

ومن هذه التدابير :

ـ الاحتفاظ بالأوراق الرسمية المهمة بعيدا عن المنزل، من فرص تخفيف آثار عمليات السرقة التي تتعرض لها المنازل.

ـ ينصح في حال عدم وجود كلب في البيت، بالتوجه إلى حيلة سهلة لتحل محله وهي تسجيل صوتي لنباح كلب بهدف تخويف اللصوص.

ـ تسهم منصات التواصل الاجماعي في تقديم المعلومات الشخصية على طبق من ذهب للصوص وتمنكهم من مراقبة تحركات الأشخاص أينما كانوا دون أي جهد يذكر ومن ثم سرقة المنازل بكل سهولة ويسر.

ـ يستدل اللصوص على غياب أصحاب المنزل بالأعشاب الموجودة في حديقته ما يدعو إلى الاعتناء بالأعشاب لتبدو كأنها جديدة دائمًا في محاولة لأصحاب المنازل لإخفاء غيابهم عنها

ـ نظراً لارتفاع كلفتها فيمكن تركيب أجهزة وهمية، أو لا تعمل، بدلا من كاميرات المراقبة الحقيقية لإخافة اللصوص.

ـ يمكن استخدام الأضواء التي تنشط بالحركة كوسيلة حديثة لحماية المنازل بحيث تعمل عندما يقترب أي شخص من محيطها، ما يشير إلى وجود أشخاص بالمكان.