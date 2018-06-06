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بالفيديو..سعدون جابر: سعيد بتجربتي الشعرية السعودية وتمنيت استمرارها

بالفيديو..سعدون جابر: سعيد بتجربتي الشعرية السعودية وتمنيت استمرارها
نورة الشهري (صدى):

أكد المطرب العراقي سعدون جابر، اليوم الأربعاء ، على شعوره بالسعادة لخوضه تجربة شعرية سعودية.

وأشار ” جابر ” في برنامج ” مجموعة إنسان “، إلى أنه تمنى تكرار تلك التجربة؛ لخلق قومية عربية في الأعمال الفنية وليست السياسة فقط.

وأوضح أن بدايته مع الشعر السعودي كانت مع سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ثم تعامل مع سمو الأمير خالد الفيصل .


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