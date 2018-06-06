  • الأربعاء 6

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام
علي القحطاني(صدى):

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه – أيده الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ال سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خيرا خادم الحرمين

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يطول بعمره ويعطيه الف عافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *