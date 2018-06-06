خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام
حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه – أيده الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ال سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ماجد[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خيرا خادم الحرمين
مواطن[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يطول بعمره ويعطيه الف عافية