خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام

علي القحطاني(صدى):

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على التيسير على أبنائه وبناته المواطنين وجه – أيده الله – بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ لجميع موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين لتكون بداية الدوام يوم الأحد 10 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 6 / 2018 م .