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رجل يقتل زوجته لرفضها إعداد وجبة السحور له

رجل يقتل زوجته لرفضها إعداد وجبة السحور له
القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته بمنزلهما في منطقة المقطم المصرية ، بطعنها بسلاح حاد ، بعد رفضها شراء وإعداد وجبة السحور وتجهيزه له.

وكانت استقبلت مستشفى المقطم ، سيدة مصابة بالطعن باستخدام مقص حاد ، ولقيت مصرعها فور وصولها للمستشفى لخطورة جروحها .

على الفور انتقلت قوات الشرطة المصرية للمستشفى وبالتحقيق تبين أن زوجها هو الجاني .

وبالتحري والبحث تمكنت الشرطة من ضبط الزوج الذي اعترف بجريمته ، مؤكداً ، أنه قام بطعنها بالمقص عقب نشوب خلافات بينهما لرفضها الذهاب لشراء وجبة السحور وتجهيزها له ، وعقب إصابتها أبلغ الاسعاف وفر هارباً .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48050 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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