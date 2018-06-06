رجل يقتل زوجته لرفضها إعداد وجبة السحور له
أقدم رجل مصري على قتل زوجته بمنزلهما في منطقة المقطم المصرية ، بطعنها بسلاح حاد ، بعد رفضها شراء وإعداد وجبة السحور وتجهيزه له.
وكانت استقبلت مستشفى المقطم ، سيدة مصابة بالطعن باستخدام مقص حاد ، ولقيت مصرعها فور وصولها للمستشفى لخطورة جروحها .
على الفور انتقلت قوات الشرطة المصرية للمستشفى وبالتحقيق تبين أن زوجها هو الجاني .
وبالتحري والبحث تمكنت الشرطة من ضبط الزوج الذي اعترف بجريمته ، مؤكداً ، أنه قام بطعنها بالمقص عقب نشوب خلافات بينهما لرفضها الذهاب لشراء وجبة السحور وتجهيزها له ، وعقب إصابتها أبلغ الاسعاف وفر هارباً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48050 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,