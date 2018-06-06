بعد أن أساء لقضاء المملكة.. العدل ترفع دعوى للنيابة العامة ضد مغرد

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن الفقاري، أن الوزارة رفعت للنيابة العامة دعوى ضد مغرد أساء للقضاه عبر حسابه على ” تويتر ” .

وأشار ” الفقاري ” إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من يسيء لقضاء المملكة والقضاة ومن يشكك بهم عبر أي وسيلة إعلامية خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر الفقاري من مغبة الانزلاق خلف حملات مغرضة هدفها تشويه سمعة قضاء المملكة والتشكيك في عدالته ونزاهته المشهودة.

وشدد على أن الوزارة ترحب بكل انتقاد هدفه السعي لتصحيح الأخطاء التي ستحدث حتماً في أي عمل إنساني، موضحًا أن الشكاوى والتظلمات لها قنواتها المعتبرة.