بالصور.. لليوم الثاني.. الصحة ترصد 85 مخالفة في مؤسسات صحية تجميلية
واصلت وزارة الصحة، جهودها وحملاتها؛ لضبط المؤسسات الصحية المخالفة في مجال التجميل.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنها رصدت 85 مخالفة؛ خلال زيارتها 125 مؤسسة صحية.
وجاء ذلك في اليوم الثاني من حملتها الرقابية للتأكد من سلامة الممارسات الطبية التجميلية في جميع مناطق المملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم ويجازيهم خيرا علي اهتماماتهم وعملهم الجاد
همس[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتهاون بصحه انسان ويؤذي غيره