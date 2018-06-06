بالصور.. لليوم الثاني.. الصحة ترصد 85 مخالفة في مؤسسات صحية تجميلية

عادل الحربي(صدى):

واصلت وزارة الصحة، جهودها وحملاتها؛ لضبط المؤسسات الصحية المخالفة في مجال التجميل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنها رصدت 85 مخالفة؛ خلال زيارتها 125 مؤسسة صحية.

وجاء ذلك في اليوم الثاني من حملتها الرقابية للتأكد من سلامة الممارسات الطبية التجميلية في جميع مناطق المملكة.