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بالصور.. لليوم الثاني.. الصحة ترصد 85 مخالفة في مؤسسات صحية تجميلية

بالصور.. لليوم الثاني.. الصحة ترصد 85 مخالفة في مؤسسات صحية تجميلية
عادل الحربي(صدى):

واصلت وزارة الصحة، جهودها وحملاتها؛ لضبط المؤسسات الصحية المخالفة في مجال التجميل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنها رصدت 85 مخالفة؛ خلال زيارتها 125 مؤسسة صحية.

وجاء ذلك في اليوم الثاني من حملتها الرقابية للتأكد من سلامة الممارسات الطبية التجميلية في جميع مناطق المملكة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيهم الف عافيه ويقويهم ويجازيهم خيرا علي اهتماماتهم وعملهم الجاد

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتهاون بصحه انسان ويؤذي غيره

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