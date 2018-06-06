بالصور.. نائب أمير نجران يزور مقر قيادة لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني

نايف السالم(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة ، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعًا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

وثمن سموه خلال زيارته مساء اليوم، مقر قيادة لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني بمنطقة نجران الدعم غير المحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيراً سموه الى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني .

وفور وصول سموه لمقر قيادة لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز عزف السلام الملكي ، بعدها استمع سموه إلى إيجاز عن تشكيلات القوات المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية.

بعد ذلك قدم عدد من ضباط أركان المعركة بخلية القيادة والسيطرة شرحًا عن سير العمليات القتالية واللوجستية لقوات الحرس الوطني.

من جهته أعرب قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بالحرس الوطني، اللواء ركن نايف بن جوال العنزي، عن سعادته بزيارة نائب أمير منطقة نجران، مؤكدًا أن زيارة سموه دافعًا لرفع الروح المعنوية لمنسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي ووحداته المساندة، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم في القوات المسلحة ورجال حرس الحدود، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.