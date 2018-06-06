النيابة العامة: الاتجار بالمفرقعات جريمة تستوجب السجن والغرامة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة ، ان الاتجار بالمفرقعات؛ يعد جريكة يعاقب عليها القانون وتستوجب الغرامة.

وغردت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها ” .