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النيابة العامة: الاتجار بالمفرقعات جريمة تستوجب السجن والغرامة

النيابة العامة: الاتجار بالمفرقعات جريمة تستوجب السجن والغرامة
علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة ، ان الاتجار بالمفرقعات؛ يعد جريكة يعاقب عليها القانون وتستوجب الغرامة.

وغردت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم ويجب عقابهم عقاب شديد ليكونوا عبره لامثالهم

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليش والله ماأحس بفرحة العيد الين اسمع صوتها واستنشق البارود 😐

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