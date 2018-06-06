بالفيديو.. بالدموع زائر يصف مشاعره عند وصوله للمدينة المنورة ‏أول مرة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، موقف مؤثر لرجل يصف مشاعره عند وصوله إلى المدينة المنورة ‏لأول مره في حياته.

وقال : إنه لم يستطع التعبير ودموعه سابقت فرحته بعد تحقيق حلمه بزيارته الأولى للمدينة.

وأضاف أنه شعور لايوصف وانت بقرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتحظى بالصلاة فيه والسلام على قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.