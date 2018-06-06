بالفيديو.. عقاب قاسي لسنجاب سرق الذرة من مزارع

بكين(صدى):

عاقب مزارع صيني ، سنجابا حيا بطريقة مروعة وربطه في زجاجة بعدما سرق الذرة ، في مقاطعة قويتشو الصينية .

وظهر المزارع في فيديو منشور عبر مواقع التواصل ، بعد أن ربط السنجاب في زجاجة خضراء بالخيط، وبينما يحاول الحيوان تحرير نفسه انهال الرجل عليه بالضرب بغصن رفيع مرارا وتكرارا ويوبخه لسرقة الذرة .

ويمكن سماع الرجل يقول للحيوان إنه ليس لديه الذرة الكافية لعائلته، ويمكنه الذهاب لأقاربه وسرقة الحبوب منهم .