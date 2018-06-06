بالفيديو.. عقاب قاسي لسنجاب سرق الذرة من مزارع
عاقب مزارع صيني ، سنجابا حيا بطريقة مروعة وربطه في زجاجة بعدما سرق الذرة ، في مقاطعة قويتشو الصينية .
وظهر المزارع في فيديو منشور عبر مواقع التواصل ، بعد أن ربط السنجاب في زجاجة خضراء بالخيط، وبينما يحاول الحيوان تحرير نفسه انهال الرجل عليه بالضرب بغصن رفيع مرارا وتكرارا ويوبخه لسرقة الذرة .
ويمكن سماع الرجل يقول للحيوان إنه ليس لديه الذرة الكافية لعائلته، ويمكنه الذهاب لأقاربه وسرقة الحبوب منهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48047 ] نشر منذ 40 دقيقة
البخل شين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليش كذا