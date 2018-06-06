بالفيديو.. الكلباني: أعد أولادي بمكافأة 500 ريال إذا خسر الهلال

نواف السالم(صدى):

تحدث الشيخ عادل الكلباني اليوم الثلاثاء عن قصة طريفة تتعلق بميوله الرياضية وكيف أنه كان يعد أولاده بمكافآت في حال خسر نادي الهلال.

وقال الكلباني -خلال مشاركته في برنامج ” الوقت الأصلي ” : إنه يشجع نادي النصر وأولاده يشجعون نادي الهلال، وحدث مرتين أن وعدهم بمكافأة قدرها 500 ريال لكل واحد في حال حصل ما يريد وخسر نادي الهلال الغريم التقليدي لنادي النصر.

وأضاف أن النادي خسر بالفعل في المرتين كلتيهما، فتوقف عن تقديم هذه المكافآت والتي تكلفه 5000 ريال، معلقاً: الهلال كل شوي ينهزم وأنا أخسر.