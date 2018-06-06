بالفيديو.. الكلباني: أعد أولادي بمكافأة 500 ريال إذا خسر الهلال
تحدث الشيخ عادل الكلباني اليوم الثلاثاء عن قصة طريفة تتعلق بميوله الرياضية وكيف أنه كان يعد أولاده بمكافآت في حال خسر نادي الهلال.
وقال الكلباني -خلال مشاركته في برنامج ” الوقت الأصلي ” : إنه يشجع نادي النصر وأولاده يشجعون نادي الهلال، وحدث مرتين أن وعدهم بمكافأة قدرها 500 ريال لكل واحد في حال حصل ما يريد وخسر نادي الهلال الغريم التقليدي لنادي النصر.
وأضاف أن النادي خسر بالفعل في المرتين كلتيهما، فتوقف عن تقديم هذه المكافآت والتي تكلفه 5000 ريال، معلقاً: الهلال كل شوي ينهزم وأنا أخسر.
الشيخ عادل الكلباني لـ #الوقت_الأصلي :
قلت لأبنائي في حال خسر نادي #الهلال سأعطي كل واحد فيكم 500 ريال وللأسف خسرت 5000 ريال .#قناة_السعودية pic.twitter.com/lAqGKALEgv
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) June 5, 2018
ماجد[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه ابغي العب معكم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
هي كلها مرتين فرحو 😂😂
ليتك طازع😂😂😂😂😂
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 52 دقيقة
عيب يابو تركي الكلام ذا الرجال لاشتم الهلال ولاغلط عليه قاعد يتحدى مع عياله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابوسيكل
العشر عليك مباركة ياغالي🌹
الرجال له احترامه وتقديره لكن خانه تعبيره
باين ما شتم الهلال😂😂😂
طيب يتحدى معهم في حفظ القرآن او الأحاديث او يتصدق
أفضل له من يدور متابعين اكثر على حساب الهلال
وتضيع هيبته كواحد من الأئمه والخطباء
وهذا مايمنع من عشقه ﻷي شئ يختاره
لكن بأدب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48047 ] نشر منذ 22 دقيقة
العصبيه تقوطر من شعر لحيتك ياشيخ ,,
,, اظنه لايتفق حب الدين والعصبيه سوا ,,
,, اسأل الله الهدايه لي ولكم .. آمين ,,