الخزانة الأمريكية تحذر حلفاء واشنطن من خداع إيران

واشنطن(صدى):

حذرت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حلفاء واشنطن من التعامل مع إيران؛ لضمان أن لا تستغلهم في تمويل أنشطتها الشائنة .

وفي هذا السياق أوضحت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في خطاب لها : ” عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران ” .

كما حثت في خطابها من هم في القطاع الخاص على اتخاذ خطوات إضافية؛ لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتهم لدعم أنشطتهم الشائنة.