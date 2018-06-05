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الخزانة الأمريكية تحذر حلفاء واشنطن من خداع إيران

الخزانة الأمريكية تحذر حلفاء واشنطن من خداع إيران
واشنطن(صدى):

حذرت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حلفاء واشنطن من التعامل مع إيران؛ لضمان أن لا تستغلهم في تمويل أنشطتها الشائنة .

وفي هذا السياق أوضحت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في خطاب لها : ” عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران ” .

كما حثت في خطابها من هم في القطاع الخاص على اتخاذ خطوات إضافية؛ لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتهم لدعم أنشطتهم الشائنة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة

طبعا هكذا يقولون أليس جدير بالذكر ان ايران قد ارعبتهم وارعبت لبيبتهم اسرائيل !!! وللاسف الان الاعلام العربي كلو ضد ايران !!! واخير العربي اتفقوا مع اسرائيل

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