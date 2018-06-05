القنوات الرياضية الإماراتية تقدم تغطية موحدة داعمة للأخضر في المونديال

ماجد محمد(صدى):

في خطوة تؤكد على عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، أعلنت القنوات الرياضية الإماراتية دعمها للأخضر في مونديال روسيا.

وقال الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر ” : ” الآن قنوات الامارات الرياضية وتأكيداً لأواصر المحبة تقدم تغطية موحدة لمبادرة الامارات معك يالاخضر لدعم الأخضر السعودي في مونديال روسيا 2018 ” .

وفي هذا السياق قال الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في مداخلة مع برنامج الخيمة : ” ما نقدمه قليل مما يستحقه المنتخب السعودي ونتمنى له التوفيق ” .

ومن المقرر أن يواجه الأخضر روسيا في المباراة الافتتاحية المقرر انطلاقها في 14 يونيو الجاري، ووقع الأخضر في المجموعة الأولى مع روسيا ومصر وأورغواي.