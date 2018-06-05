القنوات الرياضية الإماراتية تقدم تغطية موحدة داعمة للأخضر في المونديال
في خطوة تؤكد على عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، أعلنت القنوات الرياضية الإماراتية دعمها للأخضر في مونديال روسيا.
وقال الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر ” : ” الآن قنوات الامارات الرياضية وتأكيداً لأواصر المحبة تقدم تغطية موحدة لمبادرة الامارات معك يالاخضر لدعم الأخضر السعودي في مونديال روسيا 2018 ” .
وفي هذا السياق قال الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في مداخلة مع برنامج الخيمة : ” ما نقدمه قليل مما يستحقه المنتخب السعودي ونتمنى له التوفيق ” .
ومن المقرر أن يواجه الأخضر روسيا في المباراة الافتتاحية المقرر انطلاقها في 14 يونيو الجاري، ووقع الأخضر في المجموعة الأولى مع روسيا ومصر وأورغواي.
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