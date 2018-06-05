رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

وصل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا للمدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما- .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وسفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل صالح, وعدد من المسؤولين.