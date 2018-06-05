الحريري: الأمير محمد بن سلمان يلعب دور محوري في استقرار لبنان
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- يقوم بدور محوري؛ لدعم استقرار لبنان السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي.
وأشار الحريري إلى الجهود التي قادها سمو ولي العهد؛ لانجاح مؤتمر ” سيدر ” في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
وجاء ذلك خلال استقبال ” الحريري ” وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي؛ حيث جرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع الاقتصادية العامة.
وأضاف الحريري : ” عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 2 ساعتين
دعم السعوديه لم ولا يتوقف عن لبنان
يبقى،، دور لـ لبنان ؟
الرسائل السياسيه والأعلاميه
فـ للمعلوميه لجميع الدول عامه
بالسعوديه الحديثه
دوائر وهيئات تزخر بعشرات العقول الشابه الذكيه
شباب وشابات
مختصّه
وظيفتهم فقط …تحليل واستنتاجات الرسائل والفبركات الإعلاميه والسياسيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29266 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب