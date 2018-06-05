الحريري: الأمير محمد بن سلمان يلعب دور محوري في استقرار لبنان

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- يقوم بدور محوري؛ لدعم استقرار لبنان السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي.

وأشار الحريري إلى الجهود التي قادها سمو ولي العهد؛ لانجاح مؤتمر ” سيدر ” في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وجاء ذلك خلال استقبال ” الحريري ” وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي؛ حيث جرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع الاقتصادية العامة.

وأضاف الحريري : ” عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي ” .