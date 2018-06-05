مهندسة تكشف عن صعوبات العمل الميداني في حقول البترول

عادل الحربي(صدى):

كشفت شيخة الراشد مهندسة بترول سعودية عن تجربتها في العمل الميداني في حقول البترول والصعوبات التي تواجهها.

وقالت : دخلت هذا المجال عن قناعة تامة، كون الفرص فيه واعدة لاعتماد اقتصاد المملكة على النفط، مشيرة إلى أن التشجيع المستمر من أسرتها وأصدقائها يحفزها دوماً على تحقيق النجاحات في حياتها المهنية.

أضافت: اعمل الآن في سلطنة عمان؛ نظراً لإمكانية عمل النساء في حقول البترول هناك، ولتكون نقطة انطلاق لمسيرتي المهنية، فأسافر من المملكة إلى عمان، بالسيارة لمدة 5 ساعات حتى أصل إلى موقع العمل، وأمكث هناك لمدة أسبوعين وأعود بعد انتهاء المهمة.

وأكدت أن من الصعوبات التي تواجه النساء في هذا المجال هي محدودية الفرص التي يمكن اكتساب خبرات جديدة من خلالها، وهو ما يتطلب منها ومن مثيلاتها بذل جهد أكبر لإثبات أنفسهن.