تعليق ساخر لراموس على إصابة صلاح وحارس مرمى ليفربول

نواف السالم(صدى):

خرج لاعب الريال سيرجيو راموس بعد مرور أكثر من أسبوع على نهائي دوري أبطال أوروبا ليعلق على أمر تعمده لإصابة نجم ليفربول محمد صلاح.

وقال راموس عن إصابة صلاح: ” لقد أعطوا الكثير من الاهتمام لقضية صلاح.. لم أكن أريد الحديث عن الموضوع لأن القضية تضخمت بشكل كبير ” ، مضيفًا: ” لكن إذا شاهدتم اللقطة جيدا، فصلاح هو من كان يمسك بي أولا من ذراعي ” .

وأشار إلى أنه تحدث مع صلاح، قائلًا: ” لقد تحدثت مع صلاح بالرسائل وكان في حالة جيدة للغاية ” .

وكان حارس مرمى ليفربول اتهم راموس بإصابته بارتجاج في المخ وهو ما جعل راموس يعلق ساخرًا: ” بعد أن قال حارس المرمى إنني أزعجته من الاصطدام معه، أنتظر أن يقول فيرمينو إنني تسببت في إصابته بالبرد بسبب سقوط قطرات العرق عليه ” .

يجدر الإشارة إلى أن نهائي دوري الابطال بين الريال وليفربول، شهد خروج صلاح مصابًا بخلع في الكتف بعد تدخل عنيف من راموس.