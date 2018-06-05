تعليق ساخر لراموس على إصابة صلاح وحارس مرمى ليفربول
خرج لاعب الريال سيرجيو راموس بعد مرور أكثر من أسبوع على نهائي دوري أبطال أوروبا ليعلق على أمر تعمده لإصابة نجم ليفربول محمد صلاح.
وقال راموس عن إصابة صلاح: ” لقد أعطوا الكثير من الاهتمام لقضية صلاح.. لم أكن أريد الحديث عن الموضوع لأن القضية تضخمت بشكل كبير ” ، مضيفًا: ” لكن إذا شاهدتم اللقطة جيدا، فصلاح هو من كان يمسك بي أولا من ذراعي ” .
وأشار إلى أنه تحدث مع صلاح، قائلًا: ” لقد تحدثت مع صلاح بالرسائل وكان في حالة جيدة للغاية ” .
وكان حارس مرمى ليفربول اتهم راموس بإصابته بارتجاج في المخ وهو ما جعل راموس يعلق ساخرًا: ” بعد أن قال حارس المرمى إنني أزعجته من الاصطدام معه، أنتظر أن يقول فيرمينو إنني تسببت في إصابته بالبرد بسبب سقوط قطرات العرق عليه ” .
يجدر الإشارة إلى أن نهائي دوري الابطال بين الريال وليفربول، شهد خروج صلاح مصابًا بخلع في الكتف بعد تدخل عنيف من راموس.
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