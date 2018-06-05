بالفيديو.. رد فعل عنيف من خالد سليم بعد اكتشاف مقلب رامز تحت الصفر

أماني الغامدي(صدى):

استضاف برنامج المقالب الرمضاني الشهير ” رامز تحت الصفر ” ، اليوم الثلاثاء، الفنان والمطرب المصري خالد سليم ليكون الضحية رقم 21.

وتعامل خالد سليم مع نمر رامز تحت الصفر بهدوء؛ إلا أنه عندما رأى الدب سيطرت عليه حالة من الرعب؛ حيث شعر أنه لا مفر بعد هجوم الدب المفترس عليهم؛ وأنهال بالضرب على رامز فور كشف الأخير عن هويته .

يجدر الإشارة إلى أن رامز جلال مقدم برنامج المقالب يعتمد على إثارة الرعب في نفوس ضيوفه من خلال وضع سيناريو لموقف مرعب يجعل الضيوف يمرون به وكأنه حقيقي.