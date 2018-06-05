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قبل مواجهة الأخضر.. بواتينغ ينضم لتدريبات ألمانيا

قبل مواجهة الأخضر.. بواتينغ ينضم لتدريبات ألمانيا
نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الألماني، اليوم الثلاثاء، تدريباته في المرحلة الأخيرة؛ استعدادًا لمونديال روسيا، وقبل أيام من مواجهة الأخضر وديًا الجمعة المقبل.

وشهدت تدريبات الماكينات عودة مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، لتدريبات الماكينات في إيبان بإيطاليا ،بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، بينما تدرب فيه مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال بمفرده.

يجدر الإشارة إلى الأسماء التي تم استبعادها بقيادة المدرب لوف هم: الحارس بيرند لينو والمدافع جوناثان تاه، وكذلك المهاجمين نيلز بيترسن وليروي ساني، بعد أن كانت القائمة الأولية للمنتخب شملتهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله دامه لكم مامن خساير لاكن باذن الله تطلعون بنتيجة 😉🇮🇹❤️

[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا لو يجي فرضه ذهبيه

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