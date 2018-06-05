باعلوي يوضح حقيقة السجون السرية في المناطق المحرّرة باليمن

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد حسن باعلوي مدير عام فرع مصلحة التأهيل والإصلاح في حضرموت، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود سجون سرية في المناطق المحررة باليمن.

وقال باعلوي إن الهدف من بث هذه الكذبة هو إحداث بلبلة وتشويه ما تحقق من استقرار أمني في حضرموت وغيرها من المناطق المحررة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف: لو كانت هناك سجون سرية فكيف عرفوا بها، الهدف هو البلبلة والحقد وتشويه الوضع المستقر وانتصارات النخبة الحضرمية، حباً في الريال القطري والدولار، لا نستغرب منهم ذلك بعد أن وصفوا النخبة الحضرمية بالميليشيات.

وتابع: نقول لهم إن الميليشيات عندهم في لبنان ويعرفونها جيداً لأن لها قيادات مأجورة، أما النخبة الحضرمية فهي تسير وفق توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي وأنشئت بقرارات رئاسية وتقاد عبر المحافظ قائد المنطقة.

وأشار باعلوي إلى أن إدارة السجن المركزي بالمكلا مستعدة لفتح أبوابها أمام كل يريد الاطلاع على أوضاع النزلاء، لكنه استدرك أن هذا الأمر سيكون متاحاً للشرفاء والذين يريدون نقل الحقيقة وليس للأقلام المأجورة التي تسير وفق أجندات وجماعات مشبوهة.