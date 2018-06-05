تيم حسن يوجه رسالة لمخرج ” الهيبة-العودة “

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان السوري ​تيم حسن​ ، تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وجه بها رسالة الى مخرج مسلسل ” الهيبة – العودة ” ​سامر البرقاوي​ .

حيث عبّر من خلالها عن مدى سعادته في المشاركه معه، كما تكلّم عن رقيّه في التعامل.

وكتبت تيم في التغريده ” من خلالكم محبي الهيبة، الهيبة_العودة، احيي جهود اكثرنا تعبا وسهرا على ظهور العمل بهذه السوية المتقنة اخراجيا بمضونها الجدلي المحاكي للواقع بنَفَس بصري عالي، شراكتي معه من امتع تجاربي الرجل الراقي في تعامله مع الصغير قبل الكبير والمجتهد الساهر على عمله بتفاني وهدوء سامر البرقاوي ” .