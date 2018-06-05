أمجد طه يفضح مرتزقة قطر وتركيا في الأردن
فضح الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، ممارسات الإخوان وعدد من المتطرفين من الإصول الفلسطينية في نشر الفوضى بالأردن.
وغرد ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بدعم من نظام قطر وتركيا وتصوير قناة الجزيرة الإخوان المسلمين ومعهم متطرفين من أصول فلسطينية يستخدمون اسلوب”أيام الانتخابات؛توزيع الخبز والرز والقطايف لكسب الأصوات”ودعوة الناس للتواجد في الدور الرابع لدعم الشغب.متطرفين كـ ي.ح شارك في الشغب فتم اعتقاله ” .
يجدر الإشارة إلى أن الأردن شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات ؛ على خلفية مشروع قانون الضريبة الجديد، ويحاول أعجاء الوطن استغلال الأزمة لإثارة الفتن والفوضى.
طلال[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاردن وفلسطين شعب واحد وبلد واحد وأهل وأخوان وبالاردن مافي فرق بين اردني فلسطيني
ماجد[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اصولي فلسطينية واحمل الجنسية الاردنية ومصلحة البلد بتهمني زي ابن البلد واكتر بس كيف انفهم هادول الي بدهم تثير فتنة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 ساعتين
امجد طه عميل بريطانيا استغل المسيرات السلميه بالاردن
ليتهم الفلسطينيين لزرع الحقد والكره تجاههم
لكي يسهل لاسياده التطبيع وتهويد القدس
ماذا قال عن حل القضيه الفلسطينيه قبل مده
حل عقلاني ومنصف للفلسطينيين ..
هل المنصف والعقلاني يقصد تهويد القدس… .
عميل بريطانيا وايران
خديجه[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر ،
مالي يد في ما جرى فالأمر ما أمروا ،
وأنا ضعيف ليس لي أثر ،
عار علي السمع والبصر ،
وأنا بسيف الحرف أنتحر ،
لو أن أرباب الحمى حجر ،
لحملت فأسا فوقها القدر ،
هوجاء لا تبقي ولا تذر ؛
لكنما أصنامنا بشر ،
الغدر منهم خائف حذر ،
والمكر يشكو الضعف إن مكروا