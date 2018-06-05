أمجد طه يفضح مرتزقة قطر وتركيا في الأردن

طلال الضوي(صدى):

فضح الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، ممارسات الإخوان وعدد من المتطرفين من الإصول الفلسطينية في نشر الفوضى بالأردن.

وغرد ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بدعم من نظام قطر وتركيا وتصوير قناة الجزيرة الإخوان المسلمين ومعهم متطرفين من أصول فلسطينية يستخدمون اسلوب”أيام الانتخابات؛توزيع الخبز والرز والقطايف لكسب الأصوات”ودعوة الناس للتواجد في الدور الرابع لدعم الشغب.متطرفين كـ ي.ح شارك في الشغب فتم اعتقاله ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأردن شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات ؛ على خلفية مشروع قانون الضريبة الجديد، ويحاول أعجاء الوطن استغلال الأزمة لإثارة الفتن والفوضى.