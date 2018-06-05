لتجنب إعاقة الحركة.. الدفاع المدني يوجه رسالة للمعتمرين

نايف السالم(صدى):

وجَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، رسالة إلى المعتمرين بعدم التجمع أمام أبواب المسجد الحرام تجنبًا للازدحام وإعاقة الحركة.

وقالت المديرية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أخي المعتمر/ أختي المعتمرة.. التجمع عند أبواب المسجد الحرام يعيق حركة المصلين ويسبب خطورة على سلامة الجميع ” .