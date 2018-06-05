لتجنب إعاقة الحركة.. الدفاع المدني يوجه رسالة للمعتمرين
وجَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، رسالة إلى المعتمرين بعدم التجمع أمام أبواب المسجد الحرام تجنبًا للازدحام وإعاقة الحركة.
وقالت المديرية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أخي المعتمر/ أختي المعتمرة.. التجمع عند أبواب المسجد الحرام يعيق حركة المصلين ويسبب خطورة على سلامة الجميع ” .
خديجه[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تقبل منهم صالح الاعمال واغفرلهم
طلال[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافيه عمره مقبوله وذنب مغفر باذن الله