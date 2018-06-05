شير شات يسلط الضوء على صراع الأجيال

أماني الغامدي(صدى):

ناقشت الحلقة الـ20 من مسلسل شير شات، اليوم الثلاثاء، مشكلة صراع الأجيال وعلاقة الأباء بالأبناء خاصة في ظل التطور التكنولوجي.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة 20 من شير شات.

قال أحد المغردين: بحلقة واحدة من الثلاثي الاسطورة يتم ربط العلاقة بين الاباء والأبناء وطريقة التعامل معهم !! التمثيل مدرسة المجتمع لكم التحية.

وأضاف آخر: حلقه حلوه تصارع الاجيال لكل جيل لا يقارن بجيل آخر.

وتابع آخر: الحلقه اليوم تحكي جزء من الواقع اللي يتعايشونه الاباء مع الابناء كل الشكر والتقدير.