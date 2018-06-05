بعد 23 عاما انتظارا لحكم الإعدام.. قاتل زوجته ينتحر داخل زنزانته

واشنطن(صدى):

اقدم محكوم بالإعدام يٌدعى جيفري لين بوردن (57 عاماً) في ولاية ألاباما الأميركية ، على الانتحار داخل زنزانته ، عقب أن كان ينتظر تنفيذ إعدامه منذ 23 عاماً .

وفي التفاصيل أنّه عثر على جثة جيفري لين ، المدان بقتل زوجته وأبيها أمام أطفاله أثناء تفتيش روتيني في السجن .

من جهته، علّق محامي بوردن في تصريحات إعلامية ، قائلاً ، إن موكله كان يعاني من مرض نفسي صعب وآلام جسدية مزمنة، ولم يتلق علاجا ضروريا .