الجيش اليمني يكشف رفض الحوثيين تعليمات زعيمهم

فهمي محمد(صدى):

كشفت منشورات صادرة من زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، لعناصره تحرِّم فرارهم من ساحة المعركة، معتبرة الهاربين خارجين عن الإسلام ودمائهم مستباحة.

كان قوات الجيش اليمني، قد عثرت على هذه المنشورات والفتاوى في المناطن التي تم تحريرها بالساحل الغربي، وفرار الحوثيين منها، ما يعني رفض المليشيا الإيرانية لتنفيذ التعليمات.

في سياق متصل، كبّدت قوات الجيش اليمني، عناصر الحوثي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء خسائر في الأرواح والعتاد، حيث قتل أكثر من 13 حوثيًا وأصيب آخرون، إضافة إلى الخسائر في الأسلحة.