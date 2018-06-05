بالفيديو.. بكاء محلل سياسي عراقي على الهواء لجفاف نهر ” دجلة “

بغداد(صدى):

سيطرت مشاعر الحزن والآسى على المؤرخ العراقي الدكتور، علي النشمي، أثناء حديثه التلفزيوني عن جفاف نهر دجلة، حتى أن الدموع امتزجت مع كلامه ” إنه لو لا نهر دجلة ما كنت هناك بغداد ” .

وأضاف النشمي أن كلمة بغداد معناها ” جنة الله ” ، مؤكدًا على أهمية هذا الرافد العظيم في حياة ووجدان العراقيين، وأثره في تاريخهم وحضارتهم.

ويُذكر أن نهر دجلة الذي تغنى به الشعراء منذ الجاهلية يكاد يتعرض للجفاف، بسبب أطماع دول جوار العراق وتقاعس حكومة بغداد، ويبحث الشعب العراقي اليوم في القرن الحادي والعشرين عن حكمة ووعي لإدارة مياههم وحمايتها من طمع تركيا وإيران بأرض الرافدين، كما فعل أجدادهم لسنين طويلة.