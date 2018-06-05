حقيقة صادمة لمحبي كوكا كولا.. والسر في هذه الحشرة

متابعات(صدى):

كشفت وسائل إعلام روسية ن أن شركة كوكا كولا ، تصنع مشروبها من مستخلص يستخرج من حشرة تسمى ” Cochineal ” .

موأكده ، أنه تم الكشف عن ذلك عقب أن بدأت تركيا في عام 2006 ، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كوكا كولا بخصوص تركيبة الشراب. فعلى الملصق مكتوب تحتوي كوكاكولا على السكر وحمض الفوسفوريك والكافيين والكراميل وثاني أكسيد الكربون ومستخلص غير معروف ، وأجبرت الشركة على الكشف عن السر ، مما تصنع الكوكاكولا، وتبين أن المستخلص يستخرج من حشرة تسمى Cochineal.

يٌشار إلى أن Cochineal حشرة تعيش في جزر الكناري في المكسيك، وهي تمتص العصير من النباتات بواسطة خرطوم ولا تتحرك من مكانها، ويتم إعداد حقول خاصة لهذه الحشرات ويجمعها سكان القرى ويستخرجون من بيوض الحشرات صبغة تسمى صبغة اللون القرمزي التي تعطي الكولا اللون البني، والحشرة المجففة تشبه شكل الزبيب ولكن في الواقع هذه حشرة، وفقا لموقع brainum.

ماذا تعني كلمة كولا ؟

أخبر موظف يعمل في مصنع كوكا كولا منذ 23 سنة brainum، أن المواد الخام للكولا هي جذور عرق السوس وتتغذى على هذه الجذور حيوانات ثديات مختلفة، بما في ذلك الفئران. وتقوم الشركات الكبيرة التي تنتج الكولا بجمع هذه الجذور بكميات كبيرة باستخدام الحفارات. وعند جمع كميات كبيرة من الجذور، فهي غير قادرة على إبعاد الفئران، لذلك يتم ضغط جذور عرق السوس وكل شي كان عليها. وبعد ذلك يتم استخراج شعر الفئران وأرجلها من هذه الكتلة.

ونظرا لأن الشراب يحتوي على لون غامق، فإنك لن تلاحظ دم أو السائل المعدي للفئران، وبالطبع تحاول الشركات العملاقة التي تنتج الكولا تحييد المواد الضارة بمساعدة المواد الكيميائية.

وبحسب الموقع لم يشرب هذا الموظف ولا كأسا من الكولا على مدى الـ23 سنة التي عمل فيها في المصنع.

وحلل علماء من واشنطن مكونا واحدا من مكونات كوكا كولا، واتضح أن الكراميل — ليس سكراً ذائباً، بل خليط كيميائي من السكر والأمونيا والكبريتات، يتم الحصول عليه عند الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية. وهو يمكن أن يسبب سرطان الرئتين والكبد والغدة الدرقية وسرطان الدم.