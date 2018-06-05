” ساما ” ترفع منع شركة ” أليانز ” من إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن قرارها السماح لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي.

وأضافت في بيان لها، أن بناء على هذا القرار فسيتم السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي، بدءًا من يوم الثلاثاء 21 /09 / 1439هـ الموافق 05/ 6 / 2018م.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند المنع، وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت ” ساما ” ، جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت هنا أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

يشار إلى أن ” ساما ” كانت قد قررت منع شركة أليانز من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المركبات اعتباراً من تاريخ 12 / 5 / 1439هـ الموافق 29 / 1 / 2018م الماضي.