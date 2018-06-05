شعر فتاة يتسب في غرقها بالحمام

واشنطن(صدى):

لقيت طالبة ” 17 عاماً ” من بنسلفانيا ، حتفها في حادث غريب أثناء استعدادها للذهاب إلى المدرسة.

حيث كانت الطالبة تستحم في منزلها للاستعداد للذهاب إلى المدرسة عندما سقطت فجأة، ووجدت والدتها أنها مغمى عليها في حوض الاستحمام.

وأوضح الأب في تحقيقات الشرطة أنه يعتقد أن ابنته سقطت في حوض الاستحمام وضربت رأسها، ولا يعرف ما إذا كان الشعر تسبب في انسداد الصرف، وأدى إلى غرقها لكن حوض الاستحمام كان يفيض بالمياه.

فيما أكد مصدر أمني بالشرطة الأمريكية ، أنه يجرى تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.