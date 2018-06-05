بالصور.. ضبط ومصادرة 1320 علبة تمور منتهية الصلاحية بالنماص

أبها(صدى):

ضبط قسم صحة البيئة في بلدية محافظة النماص، عدد من العمالة الأجنبية تقوم بتعبئة تمور محلية منتهية الصلاحية بغرض توزيعها وبيعها في الأسواق.

وتفصيلًا، أوضح رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية، سلطان محمد الشهري، أنه تم ضبط العمالة الأجنبية أثناء تعبئتها تمور محلية منتهية الصلاحية فوق سطح منزل.

وأشار إلى أن العمالة تقوم بتفريغ التمور من العلب البلاستيكية الخاصة بمصنع الإنتاج الموضح عليها بيانات الإنتاج والانتهاء إلى علب حديدية ” تنك ” .

وأكد أنها تقوم بذلك بغرض توزيعها وبيعها بالأسواق خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة تلك الكميات وإتلافها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجزاءات والغرامات المالية.

وأوضح ” الشهري ” ، أن الكمية بلغت 1320 علبة صغيرة بمعدل 110 كرتون.

من جانبه، صرَّح رئيس بلدية النماص المهندس يحيى خلوفة، بأنه تم تكثيف الجولات الميدانية ومن خلال حملة ” غذاؤكم أمانة ” ، وإجرائها بشكل مستمر على المطاعم والمنشآت الغذائية خلال شهر رمضان؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة وتوفر الشهادات الصحية لجميع العاملين.