مؤسسة النقد: إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين عن ممارسة نشاط الوساطة في التأمين اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المؤسسة إلى أن المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزام الشركة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية وضعف في السياسات والإجراءات الخاصة بالاحتيال، بالإضافة لقيام الشركة بإسناد مهام جوهرية قبل حصولها على عدم ممانعة المؤسسة.

وأكدت “ساما ” أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ.

وناشدت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.