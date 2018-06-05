باجاني زوندا تستمر مع نسخة Aether رودستر الوحيدة من نوعها

متابعات(صدى):

ربما تكون هوايرا قد حلت محل زوندا في موديلات باجاني منذ عام 2012 ولكن لاتزال نسخ زوندا الخاصة تخرج من وقت لآخر وآخر هذه النسخ الخاصة التي قدمت بصورة رسمية هي زوندا Aether المكشوفة. وقد عرضت السيارة عالمياً للمرة الأولى في حدث باجاني راداونو في ايطاليا وهذه النسخة المكشوفة الوحيدة من نوعها طلبت من قبل مالك سيارة فيراري SP38 وحيدة من نوعها.

وقد بدأ العمل على السيارة منذ قرابة العام وهي واحدة من أفضل سيارات زوندا التي تم انتاجها من حيث الشكل.

ويمزج التصميم الخارجي للسيارة بين لمسات من الياف الكربون اللامعة والمطفية مع اضافات مختلفة من الخطوط الحمراء اللامعة وخطوط حمراء جانبية على جانبي السيارة.

كما ظهرت أجزاء من زوندا Cinque في هذه السيارة تشمل فتحة على السقف من ألياف الكربون ونفس فتحات التهوية في أقواس العجلات الخلفية مع جناح خلفي ولمسات حمراء أسفل المصابيح الأمامية وعجلات سوداء ومشتت خلفي يكمل مظهر السيارة الخاص.

وأسفل جسم السيارة المطور, يوجد محرك 7.3 لتر V12 بقوة 760 حصان على الأقل وصولاً الي 800 حصان ، وعلي عكس باقي سيارات زوندا يوجد ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات يرسل القوة للعجلات الخلفية للسيارة.